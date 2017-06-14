



На Тайване в полицию взяли щенка лабрадора - 14.06.2017 16:14

На острове Тайвань в городе Нью-Тайбей в рядах местной полиции будет работать необычный сослуживец. Им оказался маленький щенок лабрадора.

Крошку-лабрадора зовут Фушин, и его кличка с китайского переводится как "счастливая звезда".

Отмечается, что в Нью-Тайбее на работу в полицию приняли и других щенков. В дальнейшем собаки вырастут и поступят на полноценную полицейскую службу, а пока что снимки и видео маленьких животных полицейские публикуют в социальных сетях.

Лабрадоры, среди которых оказался и маленький Фушин, пройдут специализированные тренировки и в будущем будут помогать обнаруживать следы крови, запрещенные и наркотические вещества.

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