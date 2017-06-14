



От ботулизма погибло четверо украинцев - 14.06.2017 12:40

Новый случай смерти от заболевания ботулизмом был зафиксирован в Одессе. Стоит отметить, что это уже четвертый летальный исход данной болезни.

Погибший в Одессе - 52-летний одессит. Накануне происшествия он приобрел в одном из местных супермаркетов вяленую рыбу. Признаки отравления проявились примерно спустя три дня, и мужчина обратился за врачебной помощью. Медики ввели пострадавшему сыворотку, однако спустя пять дней пациент все же скончался.

У погибшего констатировали наличие ботулизма. В Одесской области, как сообщают медики, остались запасы анатоксина.

Стоит отметить, что в Украине до этого уже были зафиксированы смертельные случаи заболевания ботулизмом. Их зарегистрировали в Полтавской, а также Сумской и Киевской областях.

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