НАСА планирует сделать облака разноцветными- 13.06.2017 12:24
На сайте Национального аэрокосмического агентства США (NASA) было опубликовано сообщение о старте проекта, который позволит окрасить облака в различные цвета.
Как стало известно, планировалось осуществить запуск специализированной ракеты еще вечером понедельника, 12 июня. Однако в планы вмешались неблагоприятные погодные условия.
Так, с помощью специальной ракеты облака в небе над США могут обрести красный и зеленый оттенки. Эксперимент с окрашиванием облаков преследует научные цели, и он необходим для демонстрации перемещения в ионосфере Земли взвешенныхчастиц.
Корабль Terrier-Improved Malemute, который поможет облакам обрести различную окраску, будет запущен на восточном побережье американского штата Вирджиния, с космодрома Уоллопс. Для окрашивания облаков ракета загружена всем необходимым, а именно - стронцем, барием и оксидом меди.
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