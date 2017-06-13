



Турчинов отметил необходимость сменить формат АТО - 13.06.2017 10:33

По словам секретаря Службы безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, на Донбассе необходимо довести до конца АТО, после чего перейти к следующему этапу, который позволит защититься от гибридной агрессии РФ.

Турчинов отметил, что военный конфлит на Донбассе уже серьезно перерос формат антитеррористической операции - и по масштабам, и по времени, поскольку все происходящее длится уже более трех лет. При этом, глава СНБО отметил, что на Донбассе в рамках АТО удалось реализовать ряд важных целей. В частности, удалось провести выборы - президентские, парламентские, а также местные. При этом, АТО позволило ткже остановить продвижение противника.

По словам секретаря СНБО, формат защиты необходимо сменить. Кроме того, Вооруженные силы Украины также необходимо использовать по-другому, чтобы гарантировать максимально эффективную защиту страны в условиях гибридного конфликта.

Отметим, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука дал прогноз касаемо освобождения части Луганской и Донецкой областей. По его мнению, процесс деоккупации Донбасса может растянуться примерно на 3-5 лет.

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