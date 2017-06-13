



В Эгейском море случилось разрушительное землетрясение 13 06 2017 - 13.06.2017 09:53

В Греции, на острое Лесбос 13 июня случилось мощное землетрясение. Отмечается, что стихийное бедствие не прошло незамеченным - в его результате погибла одна женщина, а также десять человек пострадали.

Спирос Галинос, которрый является мэром Лесбоса, отметил, что погибшую обнаружили в поселке Вриса под завалами дома, который обвалился в результате землетрясения.

На острове было решено закрыть все школы, чтобы обезопасить детей и персонал школ до тех пор, пока ситуация не придет в норму.

Местная армия предоставляет всем нуждающимся, кто потерял дома в результате землетрясений, палатки для проживания. Также отмечается, что в результате землетрясения в Эгейском море также случилось небольшое цунами, выбросившее на сушу многие лодки.

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