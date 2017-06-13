



В Черновцах возобновили электронную очередь в детсады - 13.06.2017 09:21

В Черновцах снова заработала регистрация детей в детские сады.

Как стало известно, система электронной очереди не работала в течение почти месяца, и теперь ее работоспособность была полностью восстановлена.

По словам Сергея Мартынюка, начальника управления образования Черновицкого городского совета, была запущена новая версия, которая начала сбоить, и в результате на сайте возникли проблемы. Сейчас параметры сайта были перенастроены, благодаря чему снова можно пользоваться регистрацией онлайн.

Стит отметить, что в черновицких детских садах недостаточно мест для всех. Существует нехватка полутора тысяч мест для детей.

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