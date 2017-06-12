Простые советы против сухости глаз

- 12.06.2017 14:11
Простые советы против сухости глаз

Длительная работа за компьютером, а также необходимость иметь дело с различными гаджетами приводит к концу рабочего дян к тому, что мы ощущаем дискомфорт в глаза, ощущение усталости и даже сухости глаз. Некоторые офисные работники также иногда жалуются на печение в глазах. Достаточно знать несколько полезных вещей, которые позволят снять напряжение с глаз и сохранить ваше зрение.

Пересыхание глаз - это именно то, за чем скрывается ощущение "песка" в глазах, и его важно предупредить. Дело в том, что при работе с документами либо за компьютера мы достаточно редко моргаем. Здесь все достаточно просто - следите за тем, чтобы почаще моргать, а также иногда просто закрывайте глаза на несколько секунд.

Для офисных сотрудников стоит делать перерывы при работе с компьютером каждые два часа. Каждыйе 10 минут работы за компьютером старайтесь отводить взгляд от монитора и фокусироваться на чем-то другом. желательно, то на близком, то на дальнем расстоянии. Таким образом вы сможете снижать напряжение на глаза.

Специальные капли для глаз также помогут решить проблему с сухостью глаз. Дело в том, что по своему составу капли напоминают слезы, потому они оказывают благоприятное воздействие на глаза, облегчают самочувствие и избавляют от неприятных ощущений. Кроме того, различные капли позволяют сделать взгяд свежее, поскольку они могут делать белки глаз еще более белыми - через сужение сосудов и удаление красноты. Но такими каплями злоупотреблять точно не стоит.

Компрессы для кожи вокруг глаз - это отличный способ облегчить состояние наших глаз. Примочки из ватных дисков, смоченных в крепко заваренном чае, отлично тонизируют кожу. Отлично освежает и зеленый, и черный чай. Но компрессы из черного чая стоит делать с осторожностью, поскольку он обладает окрашивающими свойствами. Либо не передерживайте такие компрессы, либо отдавайте предпочтение зеленому чаю. А еще отлично освежить кожу вокруг глаз и снять усталость поможет классическая маска из кружочков свежего огурца. Такая маска также отлично справляется с темными кругами под глазами.

 

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