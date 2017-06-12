



Биткоин преодолел историческую отметку курса - 12.06.2017 11:08

Курс популярнейшей криптовалюты - биткоин - продолжается двигаться вверх, достигнув отметки в 3000 долларов. Другие электронные валюты также демонстрируют рост котировок.

Так, преодоление планки в 3 тысячи долларов для биткоина произошло впервые в истории в воскресенье, 11 июня, в соответствии с индексом Coindesk. за подъемом последовал небольшой спуск, но тем не менее, котировки биткоина держались в пределах коридора 2,9-3 тысячи долларов.

Причины такого роста эксперты пока не готовы однозначно предоставить. Не в последнюю очередь роль играет активизация рынков Азии, в особенности OKCoin Huobi (Китай), Bithum (Корея) и BitFlyer (Япония). Интерес с США и Европе к криптовалюте растет наряду с повышением спроса на азиатских рынках. Кроме того, огромное значение в повышении спроса получила Япония, которая объявила в качестве легального платежного средства биткоины и другие криптовалюты. Данное нововведение вступилов в силу с 1 апреля. Кроме того, желающие в этой стране также могут открыть депозит в биткоинах.

По уровню капитализации ближайшим конкурентом биткоина является эфир. Впервые курс этой цифровой валюты пересек отметку в 300 долларов. Только за последние две недели эфир повысился в курсе более, чем на 100 долларов.

Стоимость эфира в начале текущего года составляла 8,52 доллара, то есть, примерно за 5 месяцев криптовалюта подорожала более, чем на 3000%.

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