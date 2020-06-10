LiVuar - новый ресторан в Черновцах. Фото

- 10.06.2017 20:08
LiVuar - новый ресторан в Черновцах. Фото

В Черновцах открылся новый ресторан LiVuar - Банкетный зал для проведения вашего мероприятия, а также Лаунж-Бар. Ресторан работает каждый день с 10:00 до 24:00.

Роскошный интерьер в классическом стиле - результат сотрудничества дизайнеров и профессиональных мастеров, благодаря чему бывший ресторан Турист вышел на новый виток своей истории и популярности. Банкетный зал вмещает до 400 гостей. В ресторане демократичные цены.

Контактный телефон: +38 (050) 374-17-30

Плавное чередование светлых и бежевых тонов в интерьере настраивает на спокойный и величественный лад, деревянная барная стойка, деревянная мебель европейского производства, диваны ванильно-золотистого цвета на фоне молочно-белых стен удачно сочетаются с обилием классических колонн. LiVuar  – ресторан, куда хочется приходить в дневное время на обед, вечером на ужин, а на бакетах праздновать свадьбы, дни рождения, крстины, именины, корпоративы. В меню ресторана LiVuar представлены популярные блюда европейской, итальянской, украинской кухонь.

Горячо любимые блюда украинской кухни приготовят по вашему заказу из наилучших продуктов. Cалаты, супы и сытные горячие блюда не оставят вас равнодушными. В европейском направлении меню ресторана присутствуют общепризнанные хиты – от классических стейков до салатов, карпаччо и т.д.  Десертное меню, кенди-бары представлены нежной выпечкой оригинальной рецептуры: для вас пирожные, торты,  и другие кондитерские изыски. На территории ресторана действует WI-FI.  

Фото ресторана LiVuar : 

Больше фото и 3D панорами дивіться тут >>>>>>>

 

Сайт Платиновая Буковина, Черновцы

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