Режим тишины в АТО нарушили за неделю 6000 раз

- 09.06.2017 16:23
Режим тишины в АТО нарушили за неделю 6000 раз

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александру Хуг поделился данными отчетов наблюдателей в зоне АТО. Так, в период действующего режима тишины в восточных областях Украины за неделю - с 29 мая по 4 июня - было зафиксировано порядка 6 000 случаев нарушения режима прекращения огня.

По словам Хуга, вне зон, отведенных для хранения запрещенного вооружения за указанный период времени было зафиксировано 28 случаев присутствия воружений, находящихся под запретом, согласно Минским договоренностям. Со стороны сил, подконтрольных ВСУ, было зафиксировано 5 фактов нарушения, и 23 - со стороны незаконных военных формирований.

При этом, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали движение из Луганска в сторону населенного пункта Желобок колонны из 50 транспортных средств. В составе колонны двигалось 10 бронетранспортеров. Два зенитно-ракетных комплекса были зафикисрованы недалеко от населенного пункта Муратово.

Стоит отметить, что  по состоянию на 9 июня, позиции ВСУ 45 раз были обстреляны террористами. В результате шестеро бойцов украинской армии получили ранения и один военный погиб.

Платиновая Буковина

Ключові слова: режим тишины на донбассе, СММ ОБСЕ

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Черновицкая таможня информирует туристов о правилах безвиза Фискальная служба Украины в первые дни с начала действия безвизового режима проводит кампанию по информированию граждан Украины об особенностях
- 09.06.2017 16:45
В 2018 году на МКС планируют испечь хлеб Настоящий космический хлеб, первый в своем роде, собираются испечь в 2018 году на борту Международной космической станции.
- 09.06.2017 14:20
В Британии в заложники попали сотрудники центра трудоустройства В городе Ньюкасл, в Великобритании, в местном центре по трудоустройству неизвестный вооруженный ножем мужчина взял в плен несколько человек.
- 09.06.2017 14:14
В украинских вузах будут учить кибербезопасности Национальное агентство обеспечения качества высшего образования согласовало стандарт высшего образования для новой специальности "Кибербезопасность".
- 09.06.2017 13:45
Расследовать ситуацию в детсаду №45 будет специальная комиссия Родители воспитанников детского сада №45 в Черновцах ранее уже обращались с жалобами в управления образования Черновицкого городского совета.
- 09.06.2017 11:56
В Черновцах мужчина облил соседа бензином и поджег В Черновцах между двумя жителями завязался конфликт. В результате один из соседей вылил на другого бензин, после чего поджег его
- 09.06.2017 11:41
Ответы на ЗНО 2017 по биологии 8 июня украинские абитуриенты писали тестирование по биологии в рамках основной сессии ЗНО 2017. Даный предмет является предметом по выбору
- 09.06.2017 11:38
Член НАПК Рябошапка подал в отставку Как сообщил член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook, он намерен уйти в отставку.
- 09.06.2017 11:06
Табір Юність запрошує дітей на І-ІІІ оздоровчі зміни 2017 На літній відпочинок в селищі Берегомет на Буковині запрошує оздоровчий заклад - дитячий табір "Юність". Запрошуються діти шкільного віку (від 7 до 16 років)
- 08.06.2017 16:18
ЧНУ подписал соглашение с сербским университетом Черновицкий национальный университет имени Ю.Федьковича и сербский университет Крагуеваца подписали соглашение.
- 08.06.2017 15:41

Всі новини