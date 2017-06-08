



Режим тишины в АТО нарушили за неделю 6000 раз - 09.06.2017 16:23

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александру Хуг поделился данными отчетов наблюдателей в зоне АТО. Так, в период действующего режима тишины в восточных областях Украины за неделю - с 29 мая по 4 июня - было зафиксировано порядка 6 000 случаев нарушения режима прекращения огня.

По словам Хуга, вне зон, отведенных для хранения запрещенного вооружения за указанный период времени было зафиксировано 28 случаев присутствия воружений, находящихся под запретом, согласно Минским договоренностям. Со стороны сил, подконтрольных ВСУ, было зафиксировано 5 фактов нарушения, и 23 - со стороны незаконных военных формирований.

При этом, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали движение из Луганска в сторону населенного пункта Желобок колонны из 50 транспортных средств. В составе колонны двигалось 10 бронетранспортеров. Два зенитно-ракетных комплекса были зафикисрованы недалеко от населенного пункта Муратово.

Стоит отметить, что по состоянию на 9 июня, позиции ВСУ 45 раз были обстреляны террористами. В результате шестеро бойцов украинской армии получили ранения и один военный погиб.

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