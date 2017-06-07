



Homo sapiens появились на 100 тысяч лет раньше - исследование - 08.06.2017 11:18

Общепринятое в науке время и место возникновение Homo sapiens - человека разумного - пересмотрено по результатам иссоедования международной группы палеонтологов. Своими достижениями ученые поделились в научной статье в журнале Nature.

Так, останки древнейшего представителя человека разумного, который известен науке, были обнаружены на территории современного Марокко. Отмечается, что Homo sapiens обитали примерно 300 тысяч лет назад на территории северо-западной части Африки.

В целом, исследователи обнаружили и изучили примерно 22 фрагментов черепов, в особенности - части челюстей, зубы, а также фрагменты рук и ног пяти людей, в том числе и одного ребенка. Обнаруженные в Марокко останки древних людей имеют несколько отличий от современных представителей человека разумного. Марокканские Homo sapiens больше напоминают неандертальцев благодаря крупным зубам и вытянутой задней части черепа.

Так, ранее считалось, что первые Homo sapiens возникли на территории современной Эфиопии, ведь именно там были обнаружены древнейшие до настоящего момента останки доисторических людей. Эти останки имеют возраст порядка 200 тысяч лет.

Ученые полагают, что обнаруженные более древние останки Homo sapiens позволят узнать больше о древнем человеке и подробнее узнать, как появились неандертальцы и кроманьонцы.

Платиновая Буковина

Всі новини