



На Буковине парень бросился под поезд - 06.06.2017 13:33

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, 18-летний буковинец покончил с собой. Молодой человек решил свести счеты с жизнь, бросившись под проезжающий поезд.

О происшествии, которое имело место 2 июня, в Кицманский отдел полиции сообщили дежурные железнодорожной станции Неполоковцы. По информации сотрудников станции, под пезд сообщением "Черновцы - Львов" бросился неизвестный.



Как было установлено полицейскими следственно-оперативной группы, немедленно выехавшей на место происшествия, под поездом погиб 18-летний молодой человек. Им оказался буковинец - житель села Корытное Вижницкого района.

Тело погибшего было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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