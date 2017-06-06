Чехия отказалась принимать беженцев ЕС

- 06.06.2017 10:33
Чехия отказалась принимать беженцев ЕС

Правительство Чехии в официальном порядке отказалось принимать беженцев по квоте ЕС, принятое Брюсселем касаемо справедливого распределения мигрантов. Так, выполнять решение по квоте Чехия отказывается до сентября текущего года.

Стоит отметить, что проект Евросоюза, согласно которому прибывших в Грецию и Италию беженцев распределяют по странам ЕС, завершается именно в сентябре.

Представители Министерства внутренних дел Чехии отмечают, что ситуация с безхопасностью в ЕС существенно изменилась ввиду недавних террористических атак в Европе.

Так, в мае Германия приняла законодательные изменения, согласно которым упрощается депортация нелегальных мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища. При этом, если мигранты при въезде на территорию страны предоставили недостоверные данные, правоохранительные органы теперь имеют право их задерживать.

Еще раньше сообщалось о том, что квоты по распределению беженцов между странами ЕС не выполняются также Польшей и Венгрией. Евросоюз рпинял решение до июня предоставить возможность странам выполнить квоту по приему мигрнтов. В случае, если квота выполнена не будет, либо страны ответят на прием мигрантов отказом, ЕС примет соответствующие санкции.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: квота ЕС по беженцам, беженцы в ЕС, квота ЕС по беженцам

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