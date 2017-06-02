



На Кицманщине в вольере живут волки - 02.06.2017 17:30

На территории одного из ресторанов в Кицманском районе Черновицкой области, в селе Ошихлебы, в небольшом вольере проживает целое семейство волков - две пары взрослых особей и потомство.

Из-за отсутствия ворот на территорию можно беспрепятственно попасть пешком и даже на автомобиле. При этом, волки находятся на территории, которая является частной собственностью.

Местные жители обеспокоены сложившейся ситуацией. Больше всего людей беспокоит тот факт, что волки могут вырваться на волю. К слову, примерно три года назад уже имел место подобный случай - сбежавший волк гулял по селу. Тогда хищник, к счастью, никому не навредил, однако людей напугал.

Владелец животных проживает в другом селе. В телефонной беседе с сельским головой он отметил, что волки находятся на частной территории, и туда никто не имеет права заходить без его разрешения. При этом, даже пригрозил судом за фотосъемку животных. Тем не менее, жители продолжают жаловаться на близость хищных животных, ведь недалеко находится местная школа. Владельцы пообещали перместить животных в другое место.

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