



США перебрасывают бомбардировщики к границе с РФ - 02.06.2017 12:28

Для проведения совместных учений союзников НАТО в Европе Военно-воздушные Силы США перебрасывают в Великобританию бомбардировщики В-52, а также 800 пилотов. Участие американских бомбардировщиков предусматривается в июне текущего года в Арктике, Балтийском море и вдоль границы Российской Федерации.

Отметим, что сегодня завершаются учения Arctic Challenge - с 22 мая по 2 июня, которые проходят на территории Швеции, Норвегии и Финляндии.

С 28 мая по 24 июня продлятся учения Saber Strike на территории, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Что касается учений в Балтийском море, то BALTOPS продлятся с 1 по 16 июня, и маршрут будет проходить от польского Щецино до немецкого Киля.

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