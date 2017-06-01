



Средняя зарплата в Украине повысится до 7100 грн - 01.06.2017 15:05

По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, в Украине средний уровень заработной платы составляет 6600 гривен. Чиновник отметил, что этот показатель до конца года может увеличиться до 7100 гривен.



На заседании правительства министр отметил, что в июле 2016 года на 2017 год прогноз по средней зарплате был на уровне 5900 гривен. Сейчас соглансо прогнозу, средняя зарплата может достигнуть отметки в 7100 гривен в месяц.

При этом, Рева также сообщил, что по оптимистическому сценарию в июле 2016 года прогноз размера фонда оплаты труда на 2017 год составлял 666 миллиардов гривен. Согласно пессимистическому сценарию размер фонда прогнозировался на уровне 656 миллиардов гривен. Сегодняшний прогноз - 769 миллиардов гривен.

Работа по детенизации дала существенный результат, а именно повышение показателей.

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