Украина планирует ввести визовый режим с РФ- 01.06.2017 13:41
По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, в Верховной Раде может состояться голосование по вопросу введения визового режима с Россией.
Грицак отметил, что безвизовый режим для поездок в страны Евросоюза по биотметрическим загранпаспортам будет доступен уже с 11 июня. По его словам, с Россией можно ввести аналогичные условия для въезда в Украину. При этом, глава СБУ отметил, что в данной ситуации виновными являются вовсе не простые россияне, а рассорившие оба народа политики и российские пропагандисты.
При этом, Грицак подчеркнул, что для граждан Украины, которые посещают РФ по личным делам либо для трудоустройства, могут возникнуть определенные проблемы со стороны российских спецслужб. В частности, уже имели место случаи вербовки украинских граждан российскими спецслужбами. В особенности, на людей оказывается психологическое и физическое давление.
Стоит отметить, что введение визового режима глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов ранее уже называл целесообразным решением.
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