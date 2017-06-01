Как отлично отдохнуть на выходных

- 01.06.2017 10:24
Как отлично отдохнуть на выходных

Проведенное на выходных время может принести массу удовольствия, и ученые из университета Стэнфорда готовы поделиться рецептом отличных выходных. Чтобы ваш отдых получился интересным, насыщенным и приятным, нужно стремиться к всему новому, путешествиям и новым открытиям. Возможно, что такой совет пойдет на пользу всем, кто только планирует свой летний отдых.

Во время того, как человек получает новый опыт, изучает неизвестные места, мозг его фокусируется на накоплении незнакомой информации. В результате создается впечатление, что время течет медленнее. Именно поэтому у взрослых людей, когда вокруг все становится знакомым и привычным, нередко возникает ощущение, будто время летит катастрофически быстро.

Так что если вы планируете отдых, стоит обращать свое внимание на новые места, где вы еще не бывали. Новый опыт добавить красок в жизнь, и отпуск будет более ярким, долгим и полным различных впечатлений. Однако, такие советы могут пригодиться не только на время отпуска - внедряйте их в свою жизнь. Полезно знакомиться с новыми людьми, начать заниматься новыми видами деятельности, пробовать себя в чем-то непривычном. Это позволит разнообразить жизнь и внести в нее массу новых вкусов и оттенков.

Даже выходные не пролетят незаметно, если вы оттените их чем-то непривычным, причем, вовсе не обязательно кардинально что-то менять. Можно посетить новый ресторан, взять почитать книгу непривычного для вас жанра или даже отправиться на прогулку в тот район вашего города, где вы обычно не бываете. Поверьте - такие мелочи смогут украсить ваш уикенд и растянуть его на долго, поскольку вы прочувствуете его каждую минуту.

 

Платиновая Буковина

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