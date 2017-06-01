Программа празднования Дня защиты детей в Черновцах 1 06 2017

- 01.06.2017 10:03
Программа празднования Дня защиты детей в Черновцах 1 06 2017

В Черновцах 1 июня состоится масса мероприятий по случаю Дня защиты детей. Предлагаем ознакомиться с расписанием мероприятий, которые будут интересны и детям, и взрослым.

Так, с 10:00 до 15:00 по Черновцам будет курсировать так называемый "Детский экспресс" - детский троллейбус.

Также в 10:00 на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимпия", что по улице Воробкевича, 6, состоятся городские соревнования "Первые шаги" среди дошкольных заведений образования.

В 11:00 в Центре досуга детей и юношества парка имени Ю.Федьковича стартует развлекательно-игровая программа "В цветах счастья".

В 12:00 в Культурно-просветительском центре Черновцов начнется концертно-игровая программа "Мы дети твои, родная земля".

Также в 12:00 в Центре детского и юношеского творчества состоится концерт творческих коллективов центра по случаю дня защиты детей.

В 14:00 в доме культуры "Садгора" состоится отчетный концерт художественных коллективов дома творчества детей и юношества под названием "Мир полон чудес".

В это же время в городском дворце дете и юношества начнется концертрая программа, приуроченная Международному дню защиты детей.

В 14:00 в центральном парке культуры и отдыха имени Т.Шевченко состоится конкурс детского рисунка на асфальте "Я вижу мир" для детей-инвалидов клуба "Паросток".  Также здесь будут угошщать мороженым, будет открыто бесплатное посещение аттракционов.

В 15:00 в центрпальном парке состоится концерт детских коллективов Центрального дворца культуры Черновцов "Страна детства - сказочная страна". 

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