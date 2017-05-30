



Глобальное потепление усугубит проблемы о сном - 31.05.2017 15:34

Глобальное потепление и, соответственно, повышение температуры на Земле в ближайшем будущем способно создать массу проблем со сном у человечества. Такой вывод сделали американские ученые на основании проведенных исследований.

Так, ученые проанализировали данные о сне 765 тысяч жителей США. Как выяснилось, если среднемесячные показатели температуры окружающей среды были выше нормы на 1 градус по Цельсию, это добавляло примерно три ночи без сна или с различными трудностями.

Автор исследования Ник Обрадович из Университета Калифорнии отмечает, что сон является главной составляющей нормальной жизнедеятельности человека. Если со сном имеются какие-либо проблемы, то организм становится более уязвимым перед забоолеваниями, в особенности, хроническими. Также расстройства сна нередко грозят нарушениями умственной деятельности и проблемами психического характера. Если на качество сна оказывает существенное влияние температура окружающей среды, то изменения климата могут еще серьезнее усугубить ситуацию.

Ввиду систематических недосыпаний у человека снижаются когнитивные функции, могут обостряться хронические заболевания. Плохой сон и частое его отсутствие также нередко приводят к уменьшению объема мозга.



На основании результатов исследования ученые отметили следующее - больше проблем со сном возникало у людей с низким доходом, которые не могли позволить себе работу кондиционера в ночное время. Больше расстройств сна возникало, как правило, в летний период, в жаркую погоду.

Если динамика потепления сохранится, то уже к 2050 году количество бессонных ночей на одного человека из ста увеличится до 6 ночей каждый месяц. Уже к 2099 году этот показатель может возрасти до 14 ночей в месяц.

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