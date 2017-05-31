НАСА запустит зонд в атмосферу Солнца

- 31.05.2017 12:37
НАСА запустит зонд в атмосферу Солнца

К Солнцу планируется отправить автоматическую межпланетную станцию для проведения новых исследований. Запуск будет производить Национальное аэрокосмическое агентство NASA.

Ученые полагают, что солнечный зонд может приблизиться к звезде примерно в семь раз ближе, чем до этого мог любой из космических аппаратов.

Предполагается, что запуск зонда может быть осуществлен летом 2018 года - ориентировочно между 31 июля и 19 августа. На расстояние примерно 6,4 миллиона километров аппарат сможет приблизиться к Солнцу уже в ноябре будущего года. Так, зонд будет находиться в пределах внешних слоев атмосферы светила, где температура может составлять до 500 тысяч градусов по Цельсию.

При движении по околосолнечной орбите зонд будет разгоняться до 724 тысяч километров в час.  Каждый виток вокруг звезды аппарат будет осуществлять за 88 дней, и в общей сложности, до июня 2024 года зонд должен преодолеть 24 таких оборота.

Стоимость нового проекта составляет 1,5 миллиарда долларов США. Зонд будет содержать четвре комплекта научных инструментов на борту. Для защиты от высоких температур корпус зонда будет изготовлен с помощью углепластиковой оболочки, толщина которой составит 11,43 сантиметра. Такая оболочка позволит выдерживать температуру до 1400 градусов по Цельсию.

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Ключові слова: исследования солнца, солнечный зонд НАСА

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