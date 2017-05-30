В поезде Черновцы-Коломыя произошло возгорание 31 05 2017- 31.05.2017 11:24
В одном из вагонов пригородного дизель-поезда сообщением Черновцы-Коломыя утром среды, 31 мая, имел место инцидент.
Примерно в 7:30 в одном из вагонов наблюдалось сильное задымление, которое привело к панике среди пассажиров. Отмечается, что на место происшествия был вызван дежурный караул спасателей государственной пожарно-спасательной части №3 Черновцов.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области отмечают, что имело место задымление локомотива, вследствие чего дым проник и распространился по вагону. Причины задымления устанавливаются.
Сообщалось о том, что в пригородном поезде Черновцы-Коломыя, состоящем из трех вагонов, произошло возгорание. Из окон вагона повалил черный дым. Паникующие пассажиры были напуганы происходящим и пытались выпрыгнуть из вагона через окна.
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