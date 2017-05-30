



Сенат Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - 30.05.2017 16:08

В Верхней палате парламента Нидерландов - в Сенате - состоялось голосование за ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

В Нидерландах, отметим, не применяется электронная система голосования, потому голосование прошло путем вставания, причем, без обсуждения. Предварительно известно, что за ратификацию Соглашения проголосовали 50 депутатов, а 25 высказались против.

За неделю до этого, 23 мая, по данному вопросу в Сенате прошли дебаты, и уже тогда стало понятно, что в поддержку Соглашения высказывается большинство. Для официального хода ассоциации Украина-ЕС последним законодательным шагом является ратификация соглашения Сенатом. Примечательно, что Нижняя палата парламента Нидерландов еще зимой ратифицировала Соглашение - 23 февраля.

После этого королю Нидерландов будут переданы на подпись ратификационные грамоты, которые потом будут направлены в Брюссель.

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