



Почему для некоторых время течет медленнее - 30.05.2017 12:44

Восприятие времени для человека иногда меняется. Как утверждают ученые, чем старше человек, тем для него время течет быстрее. При этом, существует возможность несколько замедлить время.

Специалисты отмечают, что время является отличающейся эластичностью величиной. При этом, в зависимости от взаимодействия человека с собственным опытом, эластичность времени изменяется. Об этом сообщил нейробиолог Дэвид Иглман. Ученый подчеркивает - время движется медленнее, если

Время – это эластичная вещь, которая меняется в зависимости от того, как люди взаимодействуют с собственным опытом. К такому выводу пришел нейробиолог Дэвид Иглман. Так, по его словам, чем эта связь сильнее, тем медленнее движется время.

Если человек отличается внимательностью к мелочам, обращает на все вокруг больше внимания, для него время несколько замедляется. К примеру. если человек попадает в экстремальную ситуацию и крайне сосредоточен на происходящем, для него время начинает течь медленнее.

В связи с этим, отмечает Иглман, человеку необходимо тренировать определенные способности, чтобы научиться несколько замедлять время. К примеру, во время трапезы можно обращать максимум внимания на вкус и аромат блюд, смаковать их, и вы ощутите, будто время замедлится.

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