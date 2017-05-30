Причины для отказа в безвизе- 30.05.2017 11:11
После введения безвизового режима гражданам Украины могут отказать во въезде в страны Европейского Союза. Представители Департамента консульсклой службы Министерства иностранных дел Украины назвали основные причины, которые могут привести к отказу посещать страны ЕС после введения безвиза, который, напомним, в полной мере заработает с 11 июня.
Причины запрета могут быть следующими.
Во въезде в страны Евросоюза будет отказано, если гражданин Украины числится в списке лиц, которым запрещен въезд хотя бы в одну из стран ЕС. В этом случае человек не сможет попасть ни в какую другую страну, которая входит в блок. Также запрет во въезде в страны ЕС вероятен, если гражданин Украины входит в перечень лиц, которые представляют угрозу общественному здоровью, внутренней безопасности или общественному порядку.
Также осужденные на территории любой из стран Евросоюза за преступления, за которые предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы минимум на один год, также не могут путешествовать в страны ЕС.
Если в отношении гражданина Украины было введено решение о выдворении из страны, например, по причине нелегального пребывания, тогда въезд также будет запрещен.
Во въезде на территорию ЕС будет отказано, если имеются доказательства участия человека в преступной деятельности либо доказатеьства умыслы принимать участие в противозаконной деятельности.
Кроме того, если ни по одному из вышеперечисленных пунктов гражданин Украины не проходит, ему все же могут отказать во въезде в страны ЕС - если у него не будет в наличии всех документов, подтверждающих цель поездки.
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