



Из-за дружественного огня погибло и пострадало до 10 боевиков - 29.05.2017 15:37

Украинская разведка сообщает о потерях в числе противника на Донбассе. В частности, стало известно об обстрелах в районе Авдеевки, осуществленном российско-террористическими войсками.

В результате обстрелов, как стало известно, были ранены и убиты примерно 10 представителей так называемой "ДНР".

В Главном управлени разведки Министерства обороны Украины информируют, что случаи "дружественного огня" между силами боевиков участились. В частности, речь идет о взаимных обстрелах в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ (соответственно Донецк и Луганск). Боевики осуществляли обстрел по своим позициям из глубины передовых подразделений из минометов по своим союзникам.

Так, имели место ошибки в расчетах дальности стрельбы. В результате боевики в Макеевке из 11 отдельного мотострелкового полка первого армейского корпуса ударили из минометов по позициям в районе промзоны Авдеевки, где базируется их подразделение. В итоге количество погибших и раненных в результате обстрела может достигать 10 человек.

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