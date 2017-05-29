В Украине презентуют тысячную банкноту

- 29.05.2017 13:08
В Украине презентуют тысячную банкноту

В ближайшее время в Украине появится новая банкнота - номиналом 1000 гривен. В Национальном банке Украины отмечают, что презентация новой купюры будет приурочена к какому-то из праздников.

Новая купюра уже была изготовлена на банкнотной фабрике, и изначально было представлено несколько обращцов оформления. На настоящий момент неизвестно, какой из дизайнов новой купюры был утвержден. Не стоит исключать, что ключевой фигурой, изображенной на купюре, будет академик Владимир Вернадский.

Примечательно, что еще в 2016 году стали известно о появлении в Украине новой банкноты достоинством 1 000 гривен. Тогда об этом упоминала тогдашняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

До этого ходили слухи, что на новой купюре будет изображен украинский писатель Пантелеймон Кулиш. Однако Гонтарева тогда еще опровергла эту информацию, заявив, что Кулиша на банкноте точно не будет. 

Бывший министр финансов Игорь Уманский отметил, что после запуска тысячной банкноты в дальнейшем возможна купюра достоинством 5000 гривне. Также он считает целесообразным введение монет номиналом 2 и 5 гривен. Одногривневые монеты уже имеются в обиходе.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: банкнота номинал 1000 гривен, 1000 гривен новая купюра

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