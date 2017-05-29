



На городском пляже Черновцов купаться вредно - 29.05.2017 12:15

Самые свежие лабораторные исследования проб воды из Прута показали, что в реке купаться еще не стоит. Взятые с территории городского пляжа пробы воды и образцы грунта показали, что пляж все еще не годится для купания, потому из соображений безопасности открывать пляжный сезон в Черновцах не рекомендуется.

В областном лабораторном центре отмечают, что 24 апреля и 23 мая 2017 года были взяты 6 проб воды из реки Прут, а также одна проба грунта в районе городского пляжа (улица Донбасская). По бактериологическим показателям ни один из образцов не соответствовал нормативам. В то же время, отклонений по физики-химическим показателям обнаружно не было.



Представители лабораторного центра Черновицкой области подчеркнули, что в образцах воды из Прута не было обнаружено патогенных микроорганизмов, однако присутствовали лактопозитивные кишечные палочки, норма которых была превышена в 4-14 раз.

Погодные условия являются решающим фактором в определении качества речной воды. После того, как погода нормализуется, пробы воды из реки Прут снова будут взяты на исследование. В течение летнего периода воду будут проверять два раза в месяц, и один раз в месяц будут браться для проверки пробы грунта на городском пляже.

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