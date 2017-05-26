Вредно ли готовить в микроволновке

- 26.05.2017 12:56

 Вред от излучения микроволновых печей, о котором в последнее время ведется много споров, существенно преувеличен, утверждают ученые. Именно изучение на сверхвысоких частотах считается в определенных кругах является самым вредным. Однако специалисты отмечают, что для здоровья человека СВЧ-лучи вреда не представляют.

Был проведен ряд исследований касаемо влияния, которое оказывают микроволновки на организм человека. Специалисты из США отмечают, что приготовленная в микроволновых печах еда оказала влияние на снижение заболеваемости раком желудка. Дело в том, что в микроволновках еда не готовится, как если бы ее жарили на сковороде, без добавления масла, потому она становится менее вредной.

Самое распространенное мнение о микроволновых печах касается СВЧ-лучей. Считается, что после него еда не принесет организму никакой пользы, а только вред. Сверхвысокочастотные лучи в чистом виде действительно могут навредить человеку, вплоть до ожога. Однако как этого можно добиться, если при приготовлении лучи воздействуют только на еду, которая находится внутри печи? Вы же не держите внутри руки и не сидите у открытой дверцы работающей микроволновки? 

Также считается, что разогревая еду в СВЧ-печи, вы превращаете ее в карцерогены, отравляющие организм. Если вы готовите пищу в микроволновой печи, лучи оказывают влияние только на продукты питания, которые готовятся. По воздействием  СВЧ-излучения в продуктах происходит связывание белка, как при кипении во время традиционной готовки. Остаточных излучений в приготовленной либо разогретой пище не остается. Таким образом, приготовленная или разогретая в микроволновке еда по вредности или пользе абсолютно такая же, как и разогретая в кастрюле или сковороде на плите. К слову, если пища повторно подвергается термической обработке, а не СВЧ-лучами, то полезных веществ в ней становится еще меньше. Здесь у СВЧ-печи явное преимущество. Что касается карцерогенов, то они образуются в еде, когда мы ее жарим, но никак не при использовании мультиварок или микроволновых печей.

Всемирная организация здравоохранения заявляла, что выделяемое микроволновыми печами излучение не вредит ни пище, ни здоровью человека. Однако есть одно важное примечание: из-за микроволно из строя могут выйти сердечные стимуляторы. Потому если человек использует для поддержания сердца такое приспособление, ему не рекомендуется использовать не только микроволновку, но и мобильный телефон.

Платиновая Буковина

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