Генпрокурор Луценко рассказал о ближайших планах

- 26.05.2017 10:12
Генпрокурор Луценко рассказал о ближайших планах

В ближайшее время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не планирует предпринимать действий, чтобы занять другую должность. По его словам, до апреля 2018 года он намерен осуществлять работу на посту генпрокурора Украины, и ни в должности премьер-министра, ни президента он себя не видит.

Луценко подчерекнул, что с первого дня на посту генерального прокурора он испытывает огромную ответственность. В то же время, все время на этом посту он быть не планирует. По словам главы ГПУ, как только он поймет, что его миссия завершена, он будет готов уступить свое место молодым специалистам.ока что конкретных планов о том, чем он будет заниматься после отставки, Луценко не озвучил, заявив, что ему пока что некогда об этом думать.

Также Юрий Луценко подвел итоги уже осуществленного на посту генерального прокурора. Он отметил о доведении до суда дела беглого президента Януковича, о возвращении в бюджет Украины 52 миллиардов гривен. Что касается неудач, то главным провалом Луценко признал дело Иванющенко.

Также генпрокурор отметил, что в деле Гонгадзе имеются существенные подвижки, появилась масса неприятных доказательств. Луценко заявил, что до конца своего пребывания в должности он выйдет на заказчика убийства.

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Ключові слова: генпрокурор Луценко, Юрий Луценко ГПУ

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