



На автовокзале в Черновцах ночью искали взрывчатку - 25.05.2017 09:38

Вечером 24 мая в полицию Черновцов поступило анонимное сообщение о минировании центрального автовокзала по улице Головной, 219.

С прилегающих территорий полиция, прибыв на место, начала оперативно эвакуировать людей. Также к самому автовокзалу доступ был ограничен.

После обследования территории автовокзала полицейские обнаружили подозрительный предмет - перевязанную скотчем картонную коробку. На место происшествия были вызваны оперативные службы. Подозрительную находку обследовали на предмет взрывоопасности взрывотехники.

Никаких взрывоопасных веществ либо предметов ни в коробке, ни на территории автовокзала обнаружено не было.

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