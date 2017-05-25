На автовокзале в Черновцах ночью искали взрывчатку- 25.05.2017 09:38
Вечером 24 мая в полицию Черновцов поступило анонимное сообщение о минировании центрального автовокзала по улице Головной, 219.
С прилегающих территорий полиция, прибыв на место, начала оперативно эвакуировать людей. Также к самому автовокзалу доступ был ограничен.
После обследования территории автовокзала полицейские обнаружили подозрительный предмет - перевязанную скотчем картонную коробку. На место происшествия были вызваны оперативные службы. Подозрительную находку обследовали на предмет взрывоопасности взрывотехники.
Никаких взрывоопасных веществ либо предметов ни в коробке, ни на территории автовокзала обнаружено не было.
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