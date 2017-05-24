



Одежда будущего не будет нуждаться в очистке - 24.05.2017 13:11

Компания Digital Trends определила два основных направления дял одежды будущего. Так, в рамках основных трендов были выделены дезинфицирующие брюки, а также рубашки, способные самоочищаться. Самоочищающийся материал может быть использован для создания снаряжения для походов и различных плащей. Дезинфицирующая одежда может применяться как материал для одежды медицинского персонала и врачей.

Ученые вдохновились свойствами листьев лотоса при создании одежды, способной к самоочищению. Компания Velcro создала ткань с особой поверхностью, которая имеет водоотталкивающие свойства и может самостоятельно очищаться от грязи.

Большинство материалов, используемых при создании одежды, являются доволно хрупкими. Ученые придумали, как решить эту проблему, и сделали новую ткань трехслойной. Первый, верхний слой, является водоотталкивающим. Вторым слоем является водорастворимый полимер. Снизу в качестве третьего слоя используется супергидрофобная кремниевая пленка. Все эти компоненты делают ткань довольно износостойкой и защищенной от загрязнений. В то же время, вопрос стойкости еще решен не до конца, поскольку верхний слой рискует быть поврежден через царапины.

Что касается дезинцифирующей ткани, то она может убивать микробы, попадающие на ее поверхность. В качестве основы для данного материала была использована бумага, генерирующая антимикробную плазму из тонких слоев алюминия. Это слои расположены в виде сот. При прохождении через металлическую бумагу элеткрического тока производится озон, тепло и ультрафиолетовый свет, что убивает бактерии. Новый материал может быть применим в создании гигиеничной одежды для врачей и медсестер.

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