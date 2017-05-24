В обстрелах по Авдеевке пострадал мирный житель

- 24.05.2017 09:44
В обстрелах по Авдеевке пострадал мирный житель

В течение прошедших суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики открывали огонь порядка 53 раз, отмечают в пресс-центре штаба АТО.

13 обстрелов было зарегистрировано на Донецком направлении. Обстрел осуществлялся из установок Град и минометов 120 мм по опорным пунктам на юг от Авдеевки. По жилому сектору Авдеевки также были пущены несколько реактивных снарядов, в результате чего ранения получил один из местных жителей. Также полностью были разрушены четыре частных дома, повреждено около десятка зданий. На указанном участке террористы спустя некоторое время применили ствольную артиллерию 152 мм калибра. Позиции сил АТО в районе Песок попали под минометный огонь (120 мм).

Активнее всего в течение суток 23 мая боевики вели обстрел на Приморском направлении, два десятка снарядов 120 мм быливыпущены в районе Широкино. По позициям в районе Гнутово, Талаковки, Водяного, Новотроицкого открывался огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Из минометов 82 мм боевики били по укреплениям АТО в районе Красногоровки и Марьинки. Обстрелы велись с западных окраин Донецка.

11 обстрелов зафиксировал штаб АТО на Луганском направлении. Обстрелы после 18:00 до 00:00 осуществлялись по позициям в районе Новозвановки и Новоалександровки. Террористы применяли крупнокалиберные пулеметы. опорные пункты под Валуйским и Крымским попали под обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

По информации штаба АТО, в результате военных действий 23 мая из числа украинских военных получил ранения один боец.

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Ключові слова: новости ато 24 05 2017, обстрелы в зоне АТО

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