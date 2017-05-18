Большой Будапештский цирк в Черновцах 2017- 19.05.2017 16:40
В Черновцах с гастролями - Большой Будапештский цирк! Зрителей снова ждут умопомрачительные выступления акробатов и гимнастов, эквилибристов и потешных клоунов. Европейский цирк из Будапешта привез новую программу, которая понравится как маленьким, так и взрослым зрителям.
Талантливые выступления артистов, чудесно поставленные номера, яркие костюмы, интересное звуковое и световое сопровождение, а также то, за что все, от мала до велика, ждут гастроли цирка в Черновцах - умные и красивые дрессированные животные. В цирке "Гранд Будапешт" в Черновцах вы можете увидеть на манеже выступления слона, гиппопотама, верблюдов, лам, зебры и даже устрашающих львов! Торопитесь купить билеты - цирк будет давать выступления в Черновцах всего четыре дня - с 25 по 28 мая!
Купол цирка расположен в Черновцах, по улице Русская, 250-А, в микрорайоне Гравитон (ориентир - рынок Нива, торговый комплекс Экватор).
Расписание выступлений Большого Будапештского цирка в Черновцах:
25.05 - 18:00
26.05 - 18:00
27.05 - 15:00 и 18:00
28.05 - 15:00 и 18:00
Дети до 4-х лет могут пройти в цирк бесплатно - родителям при себе обязательно иметь свидетельство о рождении ребенка.
За билетами обращайтесь в кассу цирка. Справки по телефону: (068) 397-97-87
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