



Большой Будапештский цирк в Черновцах 2017 - 19.05.2017 16:40

В Черновцах с гастролями - Большой Будапештский цирк! Зрителей снова ждут умопомрачительные выступления акробатов и гимнастов, эквилибристов и потешных клоунов. Европейский цирк из Будапешта привез новую программу, которая понравится как маленьким, так и взрослым зрителям.

Талантливые выступления артистов, чудесно поставленные номера, яркие костюмы, интересное звуковое и световое сопровождение, а также то, за что все, от мала до велика, ждут гастроли цирка в Черновцах - умные и красивые дрессированные животные. В цирке "Гранд Будапешт" в Черновцах вы можете увидеть на манеже выступления слона, гиппопотама, верблюдов, лам, зебры и даже устрашающих львов! Торопитесь купить билеты - цирк будет давать выступления в Черновцах всего четыре дня - с 25 по 28 мая !



Купол цирка расположен в Черновцах, по улице Русская, 250-А, в микрорайоне Гравитон (ориентир - рынок Нива, торговый комплекс Экватор).

Расписание выступлений Большого Будапештского цирка в Черновцах:

25.05 - 18:00

26.05 - 18:00

27.05 - 15:00 и 18:00

28.05 - 15:00 и 18:00

Дети до 4-х лет могут пройти в цирк бесплатно - родителям при себе обязательно иметь свидетельство о рождении ребенка.

За билетами обращайтесь в кассу цирка. Справки по телефону: (068) 397-97-87

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