



В Черновцах на Гравитоне обустроят новую аллею - 19.05.2017 16:11

В Черновцах планируется создание нового объекта под названием "Аллея неравнодушия". Создавать ее предлагают между троллейбусными остановками "Гравитон" и "Поликлиника профосмотров".

Из городского бюджета Черновцов на создание новой аллеи предполагаются расходы на сумму 975 724 гривен. Сообщается, что в электронной системе публичных закупок Prozorro уже появилось объявление о начале тендерной процедуры.

В программе "Бюджет городских инициатив" проект Аллеи неравнодушия одержал победу. Отмечается, что на запланированные средства в рамках создания нового объекта будет установлено новое тротуарное покрытие, обустройство освещения, скамеек, урн для мусора, системы водостока, создание зеленых насаждений. Напротив детской поликлиники №8 предполагается создание зоны отдыха.

Заказчиком работ в системе Prozorro числится Департамент жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета. В качестве рожидаемой суммы указано 994 094 гривен.

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