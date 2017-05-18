Летом в Черновцах закроют 22 детсада

- 18.05.2017 16:22
Летом в Черновцах закроют 22 детсада

Летом 2017 года в Черновцах временно приостановят свою работу некоторые детские садики. В целом, ожидается приостановка работы 22 дошкольных учебных заведений.

В соответствующем указе определен график приостановки работы детсадов в Черновцах. Так, в период с 19 июня по 14 июля не будут работать два детских сада, 18 детсадов будут закрыты в период с 3 по 28 июля, с 10 июля по 10 августа будет закрыт один детский сад, и еще один - в период с 17 июля по 11 августа.

Глава управления образования городского совета Сергей Мартынюк подчеркнул, что и детским садам, и их воспитанникам прошлогоднее закрытие садиков пошло лишь на пользу. В указанный период, как отмечается, помещения дошкольных учебных заведений готовятся к работе в холодное время года.

Нина Витковская, которая является заместителем начальника управления образования Черновицкого городского совета, отметила, что в это время по желанию родители могут временно перевести ребенка либо в находящийся поблизости сад, либо в любой другой по желанию.

 

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