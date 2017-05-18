



ВР проголосовали за отмену закона Савченко - 18.05.2017 14:38

В Верховной Раде Украины состоялось голосование касаемо изменений в Уголовный кодекс Украины. Изменения подразумевали отмену так называемого "Закона Савченко", которым подразумевалось зачисление судом срока предварительного заключения в основной срок отбывания наказания.

Внесение соответствующих изменений в УК поддержали 227 народных депутатов.

Напомним, что в силу закон, разработанный Надеждой Савченко во время пребывания в заключении на территории России, вступил в силу 24 декабря 2015 года. Согласно данному закону, при вынесении обвинительного договора при отбывании срока заключения один проведенный в следственном изоляторе день учитывается в основной срок как два дня отбывания наказания.

Народный депутат и член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко ранее озвучивал прогноз, что "Закон Савченко" будет отменен в феврале 2017 года. Геращенко подчеркнул, что многие преступники, в особенности, мошенники и коррупционеры, получили возможность выйти на свободу по данному закону досрочно.

При этом, Министерство внутренних дел Украины подсчитало, что те люди, кто досрочно был освобожден в соответствии с действием "Закона Савченко", в 2016 году совершили 55 убийств.

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