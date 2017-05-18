В Турции перевернулся автобус с украинцами- 18.05.2017 14:26
В турецкой провинции Мугла в четверг, 18 мая, ДТП попал микроавтобус, в котором путешествовали украинские туристы. Отмечается, что в результате аварии пострадали двое граждан Турции и шестнадцать украинцев.
Сообщается, что авария случилась с туристическим автобусом, который направлялся из Бодрума в Памуккале. Автобус попал в дорожно-транспортное происшествие на участке автомобильной дороги между населенными пунктами Мугла и Денизли - транспорт опрокинулся.
Сначала местными СМИ распространилась информация о том, что в ДТП пострадали российские туристы. Позднее выступила пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова, которая сообщила, что в туристическом автобусе путешествовали граждане Украины, и россиян в транспорте не было.
Случившееся подтвердила посол Турции Андрей Сабыга в своем Твиттере.
На место происшествия прибыли экстренные службы, инциировавшие спасательные работы. Отмечается, что пострадавших в результате ДТП немедленно направили на госпитализацию в местные больницы.
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