



Действия Трампа сократили активы богатейших людей мира - 18.05.2017 11:40

Всего за один день - 17 мая - суммарное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 35 миллиардов долларов. В качестве причины такой потери называется политическая нестабильность Соединенныъх Штатов Америкии из-за недавних действий президента США Дональда Трампа.

Так, самым богатым человеком планеты является Билл Гейтс, который за вчерашний день потерял 1 миллиард долларов. Джеффри Безос, занимающий третью строчку в топ-500 мировых богачей, потерял еще больше - 1,7 миллиарда. Потери основателя и владельца соцсети Facebook Марка Цукерберга оказались самыми крупными - бизнесмен потерял 2 миллиарда долларов.

Основные фондовые индексы за вчерашний день продемонстрировали также самое крупное падение, начиная с сентября 2016 ода.

Напомним, что в пяти сотнях богатейших людей по версии Bloomberg, состояние которых исчисляется в миллиардах, первую строчку занимает Билл Гейтс. Его активы составляют 85,2 миллиардов долларов США. Что касается украинцев, то в ТОП-500 присутствует всего один бизнесмен-миллиардер - это Ринат Ахметов, который заработал 3,66 миллиарда долларов. Эти активы позволили ему занять 483 место в рейтинге Bloomberg.

Платиновая Буковина

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