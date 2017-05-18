



В Черновцах 21 мая - день памяти - 18.05.2017 09:28

В связи с 80й годовщиной массовых политических репрессий - Большого террора 1937-1938 годов - в Черновцах планируют мероприятия почтить жертв политических репрессий. Так, в Черновцах 21 мая планируется приспустить Государственный флаг.

Об этом сообщают в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Кроме того, приспустить государственные флаги Украины на адмирастративных помещениях органов местного самоуправления, завелерий, коммунальных предприятий, организаций и учреждений в Черновцах рекомендуется с черной траурной лентой.

Кроме того, в связи с почтением памяти рекомендуется ограничить проведение развлекательных мероприятий и концертов, звучания на рынках, в мастах торговли и общественного питания музыки. Также для местных телерадиокомпаний рекомендуется воздержаться от тоансляции музыкальных и развлекательных передач.

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