



В Черновцах пытались заминировать Караван - 17.05.2017 10:36

Вечером вторника, 16 мая, поступило сообщение о минировании торгового центра Караван в Черновцах, что на улице Хотинской.

Такой информацией в своем facebook поделился мэр Черновцов Алексей Каспрук.

По его словам, он надеется, что заминировали ТЦ лишь на словах.

На место происшествия прибыли оперативные службы: спасатели, медики, полиция и взрывотехническая бригада. Взрывоопасных предметов на территории торгового центра Караван обнаружено не было. Также пока что не установлена личность "минера".

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