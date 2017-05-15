



Перестрелка под Харьковом 16 05 2017 - есть жертвы - 16.05.2017 16:02

В поселке Ольшаны, которое находится недалеко от Харькова, в результате вооруженного конфликта пострадало четверо мужчин. Один из раненных, как сообщают полицейские, скончался с больнице.

Сообщение о перестрелке в полицию поступило во вторник, 16 мая, в 10:28, от медиков. На место происшествия направилась следственно-оперативная группа, а также руководство полиции Харьковской области. Полицейские сообщают, что на момент их прибытия на место перестрелки конфликт уже подошел к концу.

Предварительно стало известно, что в конфликте участвовала группа граждан, а причиной стало недоразумение на бытовой почве. Некоторые из участников конфликта применяли травматическое оружие. Несколько участников конфликта с обеих сторон были доставлены полицейскими в отделение. Как сообщается, примерно 20 человек принимало участие в драке. Решается вопрос касаемо возбуждения уголовного производства по факту умышленного убийства, в соответствии с частью 1,2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.



Местные жители отмечают, что на днях с местными жителями-украинцами подралась группа ромов. Возле сельского совета две группы людей собрались сегодня, чтобы разрешить конфликт, однако он перерос в очередную драку. Отмечается, что конфликтующие применяли в драке ножи, палки и травматическое оружие. Люди заявляют, что между собой дрались местные украинцы, а также приезжие ромы, и всего насчитывалось порядка сотни людей.

Супруга мужчины, который пострадал в драке и скончался с больнице, отмечает, что их сын за несколько дней до этого конфликтовал с сыном поселкового головы Ольшан.

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