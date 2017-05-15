В Украине могут заблокировать российские соцсети

- 16.05.2017 11:05
В Украине могут заблокировать российские соцсети

В Указе Президента Украины от 15 мая 2017 года говорится о продлении санкций против ряда физических и юридических лиц.

Отметим, что в силу вступило решение Совета национальной безопасности и обороны Украны от 28 апреля 2017 года, в котором речь иджет о применении санкций - персональных экономических либо других ограничительных мероприятий.

Так, в санкционный список вошли 468 юридических лиц, а также 1228 физлиц.

Согласно предприсанным санкциям, в Украине предусмотрено блокирование доступа к социальным сетям Одноклассники, Вконтакте, к соцсетям и почтовым сервисам от Mail.ru, Яндекс. Также предполагается блокирование доступа к дургим российским IT-компания.

Напомним, Кабинет Министров 26 апреля обратился к СНБО к предложением о продлении срока применения санкций в связи с продолжением вооруженной агрессии РФ потив Украины, пособничеством и финансированием террористической деятельности, котоаря привела к нарушению прав и свобод украинских граждан, нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, временной оккупации части украинской территории, многочисленным жертвам и преступлениям против человечности, угрозе нацбезопасности Украины.

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