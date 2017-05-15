Расследование крушения МН17 приблизилось к самому сложному этапу

- 16.05.2017 09:50
Расследование крушения МН17 приблизилось к самому сложному этапу

Этап, к которому приблизилось расследование крушения рейса МН17, является самым трудным. Дело в том, что на этом этапе следствию предстоит выяснить ответствненных за сбитие самолета лиц.

Кроме того, часть информации о расследовании обнародовать нельзя.

Члены следственной группы отмечают, что предоставленной свидетелями случившегося информации не достаточно для подведения окончательных итогов. На территории Донбасса все еще продолжаются боевые действия, и на месте инцидента опрашивать людей у следователей нет никакой возможности. Таким образом, для расследования требуется гораздо больше времени, чем планировалось раньше, однако, исопльзуемые для этого события для следствия существенного значения не имеют.

Отметим, что крушение произошло 17 июля 2014 года. В небе над Донецкой областью, недалеко от села Грабово, что под Торезом, из ракетного комплекса Бук был сбит боинг Малазийских авиалиний, направлялвшийся по рейс Амстердам - Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, из которых никто не выжил.

Платиновая Буковина

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