



Голосования в ВР пропускает 51 народный депутат - 15.05.2017 16:03

Комитет избирателей подсчитал, какое количество народных депутатов пропускает голосования в Верховной Раде. Как выяснилось, парламент как место своеобразной политической "тусовки" рассматривает 51 народный депутат.

Так, полсотни депутатов с начала 2017 года пропустили более 90% голосований в парламенте. Как выснилось, чаще всего бойкоты голосованиям устраивали представители "Оппозиционного блока", а также группы "Возрождение". Глава Фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, а также Александр Вилкул и Вадим Рабинович голосуют меньше всех. Также голосования пропускают Владимир Парасюк, Семен Семенченко и Андрей Билецкий.

В нынешнем году четыре нардепа не голосовали еще ни единого раза, и все они числятся в розыске. Это Сергей Клюев, Александр Онищенко, Евгений Бакулин и Денис Дзензерский.

Глав Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отмечает, что многие из народных депутатов Украины, которые не голосуют, или минимально участвуют в голосовании в Верховной Раде, проводят массу времени на телевидении, дают интервью и принимают участие в прямых эфирах. Таким образом, о защите интересах избирателей по факту они только рассказывают, вместе с тем бойкотируя работу парламента.

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