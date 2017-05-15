



Редковцы могут объединиться с Черновцами - 15.05.2017 15:19

Местные жители села Редковцы Новоселицкого района провели 7 мая опрос мнения касаемо объединения в единую общину с другими населенными пунктами.

Исследование проводилось путем тайного голосования.

Сельский голова Василий Корнецкий отметил, что в Редковцах провели своего родоа референдум. Отмечается, что избирательный процесс проходил с бюллетенями, и за процессом следила избирательная комиссия во главе с Натальей Гавриш.

751 жителей села Редковцы приняли участие в голосовании. 487 участников референдума пддержали объединение с Черновцами. Объединение с Магалой поддержали 136 редковчан, и 60 человек выступили за объединение с Топоровцами.

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