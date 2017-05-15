Сколько иностранцев на Евровидении-2017 обратилось в полицию- 15.05.2017 11:21
Во время проведения различных мероприятий, связанных с конкурсом Евровидения-2017 в столице Украины, 12 граждан других стран обратились в полицию по разным причинам.
Такие цифры называют в пресс-службе Киевской полиции.
Правоохранительные органы сообщают, что всего за время проведения Евровидения-2017 поступило 2 сообщения о мошенничестве, 8 сообщений о кражах. Кроме того, имели место 2 несчастных случая. То есть, иностранцы в Киеве подвергались в основном незначительным имущественным преступлениям.
Для обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка в Киеве в период с 7 по 13 мая было привлечено свыше 10 000 сотрудников правоохранительных органов. Правоохранители применяли для обеспечения правопорядка новейшие технологии и самое современное оборудование.
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