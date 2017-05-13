В Черновицкой ОГА согласовали работу летних лагерей на Буковине

- 13.05.2017 10:39
В Черновицкой ОГА согласовали работу летних лагерей на Буковине

В 2017 году в рамках оздоровительной кампании на Буковине будет действовать 63 пришкольных лагеря, подразумевающие дневное пребывание детей. Также будут функционировать 5 палаточных лагерей, один из которых "Путешественник Буковины" - областного значения, два внешкольных оздоровительно-воспитательных заведений "Лунка", "Буковинка", а также 186 летних языковых школ.

Информацию об этом сообщают в Черновицкой областной госадминистрации.

В то же время, в Департаменте образования и науки ОГА рассматривается возможность работы областной летней профильной школы. Здесь одаренные дети смогут проводить время за занятиями по совершенствованию своих знаний по отдельным предметам, например, по биологии, физике, химии и прочим предметам.

Языковые лагеря, которых в летний период 2017 года по области будет функционировать 186, открываются с целью популяризации изучения иностранных языков в Украине, а также для подготовки и организации отдыха детей. Они будут функционировать в летние месяцы на базе общеобразовательных учебных заведений. По сравнению с показателями 2016 года, в нынешнем году языковых лагерей стало на 21 больше. Из общего количества в 30 будущим летом будут работать волонтеры из других стран в рамках Всеукраинской программы GoCamp, на которую предусмотрено дополнительное финансирование.

Платиновая Буковина

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