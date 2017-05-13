Почему ЕС не отменит антироссийские санкции- 13.05.2017 10:29
До тех пор, пока Крым остается под российской оккупацией, а на Донбассе продолжаются боевые действия, ни о каком снятии санкций с РФ речи быть не может, отмечают в Евросоюзе. Об этом заявили Ребекка Хармс, сопредседатель фракции Зеленые - Европейский свободный альянс.
По словам Хармс, действие санкций должно распространяться на год без пересмотра, потому поднимать вопрос пересмотра санкций каждые шесть месяцев является нецелесообразным. Тем более, что отмену санкций в ближайшее время Европейский Союз затрагивать не будет.
Евродепутат отметила, что по всему европейскому континенту на Крымском полуострове на сегодняшний день ситуация с правами человека - одна из самых худших.
К слову, ранее об антироссийских санкциях также высказывалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, страна будет поддерживать санкции против РФ до тех пор, пока все пункты Минских соглашений не будут выполнены в полной мере.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 13.05.2017 16:32
- 13.05.2017 15:36
- 13.05.2017 15:08
- 13.05.2017 14:34
- 13.05.2017 14:06
- 13.05.2017 12:19
- 13.05.2017 11:59
- 13.05.2017 10:39
- 13.05.2017 09:45
- 13.05.2017 09:22