



Почему ЕС не отменит антироссийские санкции - 13.05.2017 10:29

До тех пор, пока Крым остается под российской оккупацией, а на Донбассе продолжаются боевые действия, ни о каком снятии санкций с РФ речи быть не может, отмечают в Евросоюзе. Об этом заявили Ребекка Хармс, сопредседатель фракции Зеленые - Европейский свободный альянс.

По словам Хармс, действие санкций должно распространяться на год без пересмотра, потому поднимать вопрос пересмотра санкций каждые шесть месяцев является нецелесообразным. Тем более, что отмену санкций в ближайшее время Европейский Союз затрагивать не будет.

Евродепутат отметила, что по всему европейскому континенту на Крымском полуострове на сегодняшний день ситуация с правами человека - одна из самых худших.



К слову, ранее об антироссийских санкциях также высказывалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, страна будет поддерживать санкции против РФ до тех пор, пока все пункты Минских соглашений не будут выполнены в полной мере.

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