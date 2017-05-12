



Грузинский доброволец погиб в зоне АТО - 12.05.2017 15:37

В четверг, 11 мая, в зоне проведени антитеррористической операции погиб грузинский офицер, воевавший на Донбассе в качестве добровольца - Давид Сихарулидзе.

В пресс-центре Грузинского национального легиона отмечают, что 44-летний доброволец из Грузии принимал участие в 1992-1993 годах в боевых действиях в Абхазии. Сихарулидзе является выпускником грузинской военной академии, а также военного училища Бундесвера в Германии. На службе в грузинской армии он был до 2015 года майором, после чего уволился. Переехав в Украину, боец решил воевать в составе батальона Айдар.

Мужчина погиб под селом Новолуганское при выполнении боевого задания, причиной гибели стало попадение мины. У офицера осталась супруга и двое детей.

Кроме того, как сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, за прошедшие сутки в зоне АТО было ранено шестеро украинских военных, двое бойцов погибли.

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